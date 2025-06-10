Для тех, кто видел все: на «Авито» в Москве сдают в аренду робособаку для праздников за 17 тыс. рублей за час

В Москве проходят различные увеселительные мероприятия, с каждым разом удивить горожан становится сложнее, однако недавно появился новый способ. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито» публикацию о возможной аренде робособаки для праздников и мероприятий, стоимость которой варьируется от 9,5 тыс. до 17 тыс. рублей.

В объявлении можно увидеть, что робот популярен на праздниках разного рода, начиная от Нового года и заканчивая днем рождения. Четвероногий друг имеет при себе камеры для съемки и лапы-ходунки.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Как пишет автор публикации, робособака выезжает на мероприятия с оператором, его работа также включена в стоимость аренды. Сама цена варьируется: от одного часа — 15 тыс. рублей в час, от двух часов — 9,5 тыс. рублей в час. При безналичной оплате цена увеличивается до 17 тыс. рублей за один час.

Ранее стало известно, что москвичи продают эксклюзивную футболку игрока баскетбольного клуба «ЦСКА» на «Авито».