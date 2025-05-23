Красно-синий стиль: москвичи продают эксклюзивную футболку игрока баскетбольного клуба «ЦСКА» на «Авито»

В Москве живут десятки тысяч фанатов баскетбольного клуба «ЦСКА». И любители этого вида спорта любят собирать различного рода коллекции. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито» коллекционную футболку одного из игроков клуба и уникальную майку с автографами команды, на покупку которых фанату красно-синих придется потратить почти 15 тыс. рублей.

Коллекционная футболка игрока клуба стоимостью 3,5 тыс. рублей была передана продавцу после матча ЦСКА — Енисей, который состоялся в 2022 году. Автор объявления получил ее от игрока под №17 Жан-Шарля Ливио. Команда вышла в этой форме в знак поддержки травмированного Семена Антонова, не участвовавшего в турнире.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Кроме того, корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» нашел уникальную майку с автографами игроков. На форме расписались Александр Хоменко, Андрей Лопатин, Василий Карасев, Иван Ухов, а также президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Цена этой футболки составляет 10,7 тыс. рублей.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Ранее стало известно, что на «Авито» в Москве продавали последний автограф «Горшка» за 400 тыс. рублей.