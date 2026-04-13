До +18 градусов: апрельское тепло придет в Москву и Подмосковье

На этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются типичные апрельские качели: в первые дни сохранится прохлада и дожди, а к выходным температура поднимется до +18 градусов и станет заметно комфортнее. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Дожди в начале недели и потепление к четвергу

По словам метеоролога, во вторник, 14 апреля, погода будет по-весеннему неустойчивой.

«Ночью в регионе переменная облачность, без существенных осадков. В Москве температура +2…4 градуса, в центре до +5…7, по области от 0 до +5», — рассказал синоптик.

Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в столице воздух прогреется до +9…11 градусов, по области — до +8…13. Ветер северный с переходом на северо-восточный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В среду, 15 апреля, сохранится облачная с прояснениями погода, возможен небольшой, местами умеренный дождь как ночью, так и днем. Ночью в Москве +5…7 градусов, днем +13…15, по области +11…16. Ветер северо-восточный, 6–11 м/с.

С четверга, 16 апреля, начнется более заметное потепление. По словам Ильина, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков; ночью по области местами возможен небольшой дождь. В Москве ночью +4…6 градусов, по области +1…6, днем в столице +14…16, в Подмосковье +12…17. Ветер станет юго-восточным, 5–10 м/с.

Выходные по-весеннему мягкие

Как уточнил синоптик, к концу рабочей недели характер погоды станет более ровным. В пятницу, 17 апреля, будет облачно, ночью с прояснениями, местами пройдет дождь. Температура ночью +2…7 градусов, днем 11–16, ветер восточной четверти слабый, 1–6 м/с.

В субботу, 18 апреля, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью температура сохранится в пределах +2…7 градусов, днем воздух прогреется до +13…18. Ветер восточный, 1–6 м/с.

