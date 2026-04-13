Малый парад планет 18 апреля: смогут ли жители Подмосковья увидеть, как Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун выстроятся в ряд

Утром в субботу, 18 апреля, ожидается малый парад планет: Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун выстроятся в ряд на предрассветном небе. Можно ли будет увидеть это явление в небе в столичном регионе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» в Московской области Стас Короткий.

По его словам, жители Москвы и Подмосковья не смогут увидеть, как Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун выстроятся в ряд утром в субботу.

«Из Северного полушария это явление не будет видно, так как планеты находятся очень близко к Солнцу. То есть жителям России, в том числе Подмосковья, невозможно будет увидеть малый парад планет 18 апреля. Да и в Южном полушарии Земли его будет очень сложно увидеть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что жителей России в 2026 году ждут сразу несколько редких небесных шоу, которые можно будет наблюдать невооруженным глазом: яркое сближение Венеры и Юпитера 9 июня, солнечное затмение 12 августа и пик метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.