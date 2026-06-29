До +31 и ни капли дождя: синоптики предупредили о жаркой неделе в Подмосковье

Жителей Московской области на этой неделе ждет по-настоящему летняя погода. Уже к середине недели температура воздуха приблизится к отметке +30 градусов, а самым жарким днем станет четверг, когда местами по региону воздух прогреется до +31. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик Александр Ильин.

По словам специалиста, во вторник, 30 июня, в регионе установится комфортная летняя погода без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29. В Москве ожидается до +28 градусов. Будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

В среду жара усилится. Осадков по-прежнему не прогнозируется, а температура днем составит +25…+30 градусов по области и до +30 в столице. Ночью будет от +11 до +16 градусов.

Пик жары придется на четверг, 2 июля. По словам Ильина, днем в Москве ожидается до +31 градуса, по Московской области — от +26 до +31. При этом в столице сохранится сухая погода, а по области лишь местами возможен небольшой дождь.

«Самыми жаркими днями недели станут среда и четверг. В отдельных районах Московской области температура может достигать +31 градуса», — отметил синоптик.

В пятницу, по его словам, жара начнет постепенно отступать. Днем ожидается от +24 до +29 градусов, существенных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер сделает погоду немного комфортнее.

В выходные температурный фон продолжит снижаться. В субботу ночью сохранится теплая погода — от +14 до +19 градусов, а днем воздух прогреется до +21…+26. Ожидается облачная погода с небольшими кратковременными дождями.

По словам Ильина, первая половина недели отлично подойдет для отдыха на природе, однако жителям региона стоит помнить о мерах предосторожности во время жары: избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы, пить больше воды и по возможности переносить физические нагрузки на утро или вечер.

Перед отпуском многие стараются заранее подготовить кожу к яркому солнцу и отправляются в солярий, рассчитывая получить «базовый» загар и снизить риск ожогов на пляже. Однако такая подготовка далеко не всегда приносит пользу, а в некоторых случаях может даже повысить нагрузку на кожу.