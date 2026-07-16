Запах после дождя лечит нервы? Психолог Иневская объяснила, почему аромат мокрой земли успокаивает

После первых капель дождя многие замечают необычный эффект: становится легче дышать, улучшается настроение, а знакомый запах мокрой земли возвращает воспоминания из детства. Психолог Олеся Иневская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему аромат после дождя так сильно влияет на человека и действительно ли он способен снижать уровень стресса.

Этот запах получил название петрикор, что переводится как «кровь камня». Термин появился еще в 1964 году, но механизмы его воздействия на человека ученые начали активно изучать только в последние годы. Психолог объяснила, что главную роль играет геосмин — вещество с характерным землисто-мускусным запахом, которое производят почвенные бактерии. Человеческий нос чрезвычайно чувствителен к нему и способен уловить даже минимальную концентрацию.

Кроме геосмина, в воздух после дождя попадают растительные масла, которые накапливаются в сухой почве во время засушливого периода. Когда капля дождя ударяется о пористую поверхность, образуются микропузырьки, которые поднимают в воздух мельчайшие частицы с ароматическими молекулами. Именно поэтому самый яркий запах появляется после первых дождей, когда сухая земля только начинает впитывать влагу.

Почему запах дождя возвращает воспоминания

По словам психолога, особенность запахов заключается в том, что они напрямую связаны с участками мозга, отвечающими за эмоции и память.

«В отличие от зрения и слуха, обоняние имеет почти прямой доступ к лимбической системе. Сигнал от носа поступает в обонятельную луковицу, а затем быстро передается в миндалину, которая отвечает за эмоциональные реакции, и гиппокамп — область мозга, связанную с воспоминаниями. Именно поэтому запахи часто мгновенно возвращают человека в прошлое: знакомый аромат может напомнить о летних каникулах, прогулках в лесу, доме бабушки или других событиях, которые сопровождались сильными эмоциями», — объяснила Иневская.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

По словам специалиста, такие воспоминания могут влиять не только на настроение, но и на состояние организма. Положительные запаховые ассоциации связаны со снижением частоты сердечных сокращений, ощущением спокойствия и уменьшением признаков стрессовой реакции.

«Тело буквально „успокаивается“ вместе с памятью», — отметила психолог.

Может ли запах дождя стать терапией

На способности ароматов влиять на эмоциональное состояние основана ароматерапия. Приятные запахи используют как дополнительный инструмент для расслабления и снижения напряжения. Однако реакция на них у всех людей разная.

«Запахи не универсальны для всех. Для одного человека аромат мокрой земли будет связан с уютом и спокойствием, а для другого — с сыростью, плесенью или неприятными событиями», — подчеркнула Иневская.

Кроме того, у людей с астмой, мигренью с повышенной чувствительностью к запахам или осмофобией некоторые ароматы могут вызывать дискомфорт и даже ухудшение самочувствия. Поэтому запах дождя нельзя считать универсальным лекарством от стресса. Но если этот аромат вызывает приятные воспоминания и ощущение спокойствия, организм действительно может воспринимать его как сигнал безопасности и отдыха, заключила психолог.

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