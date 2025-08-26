До 5 лет лишения свободы: что грозит туристу из Вьетнама за ввоз головы крокодила — какие еще сувениры запрещены в РФ

Таможенная служба Хабаровска обнаружила у туриста из Вьетнама голову крокодила, сообщила ФТС. По словам пассажира, сувенир он приобрел для личной коллекции, но не знал о необходимости декларирования необычного груза. Мужчине грозит штраф и конфискация сувенира. О чем еще необходимо знать при провозе в Россию купленных за рубежом сувениров, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Эксперт напомнил, что некоторые товары могут быть отнесены к вещам, которые требуют особого контроля, декларирования и других особых условий провоза.

«В первую очередь, это относится к антиквариату, культурным ценностям. Во-вторых, это растения, семена, различного рода оружие и иные относящиеся к категории оружия опасные предметы. Также лекарства различного рода и БАДы, деньги, ценности свыше 10 тыс. долларов», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, необходимо учитывать, что в сладостях и конфетах могут содержаться какие-либо наркотические средства.

«Это очень распространено в странах Южной Америки. В случае с головой крокодила — возможно, он отнесен к виду, занесенному в книгу охраняемых, исчезающих видов и так далее. В данной ситуации максимальное нарушений правил подразумевает до пяти лет лишения свободы. В зависимости от вида продукции, которая выявилась без декларирования, возможны и другие меры. Например, штраф или полное изъятие», — добавил эксперт.

За неуплату пошлины на товары, подлежащие декларированию по ст. 194 УК РФ, для физлиц размер штрафа достигает до 500 тыс. рублей, для юридических и должностных лиц при совершении преступления организованной группой максимальный штраф — 6 млн. рублей, заключил юрист.

