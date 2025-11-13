До -6 градусов и гололедица: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на выходные 15 и 16 ноября

В выходные дни 15 и 16 ноября в Москве и Подмосковье температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу ожидается облачность и осадки в виде дождя, переходящего в снег.

«Температура в столице ночью и днем от 0 до +2 градусов. В Подмосковье -1…+4 градусов. Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду. На дорогах местами гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье в Москве переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью -5…-3 градусов.

«Днем от -2 до 0. В Подмосковье также переменная облачность, без осадков. Температура ночью -6…-1, днем от -5 до 0 градусов. Ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду. На дорогах местами гололедица», — продолжил синоптик.

В понедельник, 17 ноября, облачно. Ночью в столице без осадков, по области местами пройдет слабый снег.

«Днем облачно, мокрый снег с дождем. Температура ночью от -5 до 0, днем от 0 до +5 градусов. Ветер юго-западный, южный, 5-10 метров в секунду. На дорогах местами гололедица», — заключил Ильин.

