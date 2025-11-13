Новый опасный вирус или нет: почему все так боятся РСВ
Главврач Осипов: синцитиальный вирус не так опасен, как о нем говорят
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В этом году, помимо уже знакомых гриппа и COVID-19, повышенное внимание уделяется респираторно-синцитиальному вирусу (РСВ). Активное обсуждение этой инфекции в СМИ и соцсетях вызывают обеспокоенность. Стоит ли его бояться и чем он опасен на самом деле, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
По словам эксперта, респираторно-синцитиальный вирус известен давно, еще раньше COVID-19.
«И, на мой взгляд, каких-то особых опасностей он не представляет, если он не мутирует, а о его мутации может сказать только секвенирование — расшифровка. Вирус особенно опасен и тяжело протекает у детей раннего возраста, у пациентов пожилого возраста с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Он поражает эпителий бронхов, поражает альвеолы легких, проникает в мелкие бронхиолы, вызывая воспалительный процесс в слизистой оболочке бронхов, добавил эксперт. Также вирус может проникать в легочную ткань и вызывать пневмонию.
«Особенно тяжело протекает заболевание у детей раннего возраста, когда скапливается большое количество воспалительной жидкости в бронхах, возникает одышка, затрудненное дыхание и дыхательная недостаточность. У более старших людей заболевание протекает не в тяжелой форме. Мы, по крайней мере, тяжелых форм не видели, и по мониторингу Роспотребнадзора в Московской области мы случаев респираторно-синцитиальной вирусной инфекции не видим. На мой взгляд, эта информация, которая сейчас проходит в соцсетях и в СМИ, немного преувеличена», — заключил Осипов.
