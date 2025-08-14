До нескольких часов: врач рассказал, что грозит девушке после укуса кобры в Подмосковье
Врач Абакаров: укушенной в Балашихе коброй девушке грозит некроз тканей
Фото: [freepik.com]
В Балашихе девушка чуть не умерла после укуса кобры, которая каким-то образом оказалась в ее рюкзаке, сообщает телеграм-канал Baza. Место укуса быстро опухло, а также у пострадавшей начало останавливаться дыхание. Девушку госпитализировали в токсикологический центр Склифосовского и подключили к ИВЛ. Примечательно, что кобры в Подмосковье не водятся. Как змея оказалась в парке — неизвестно. Что ждет девушку после укуса, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заведующий травматологическим отделением Красногорской больницы Ибрагим Абакаров.
По его словам, основные опасности для пострадавшей — это быстрое развитие дыхательной недостаточности.
«Возможно от нескольких десятков минут до нескольких часов в зависимости от вида кобры, количества яда и пути введения. Также опасением является необратимый некроз тканей при отсроченном лечении», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Это, продолжил он, чревато функциональными нарушениями и необходимостью хирургического вмешательства.
«Кроме того, существуют высокий риск развития системной интоксикации с риском полиорганной недостаточности», — заключил врач.
