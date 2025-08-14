До нескольких часов: врач рассказал, что грозит девушке после укуса кобры в Подмосковье

В Балашихе девушка чуть не умерла после укуса кобры, которая каким-то образом оказалась в ее рюкзаке, сообщает телеграм-канал Baza. Место укуса быстро опухло, а также у пострадавшей начало останавливаться дыхание. Девушку госпитализировали в токсикологический центр Склифосовского и подключили к ИВЛ. Примечательно, что кобры в Подмосковье не водятся. Как змея оказалась в парке — неизвестно. Что ждет девушку после укуса, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заведующий травматологическим отделением Красногорской больницы Ибрагим Абакаров.