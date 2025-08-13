Не только при недомогании: в каких случаях работник вправе взять больничный

Зачастую работник берет больничный в случае, если заболел он или его ребенок. Однако законом предусмотрены и иные ситуации, в которых сотрудник может взять больничный, если не болеет сам. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов.

Эксперт отметил, что работник в праве оформить больничный для ухода за больным родственником.

«Это прямо предусмотрено законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В этом случае пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается с первого дня за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Под «членами семьи», за которыми допускается уход, понимаются, в первую очередь, супруги, родители и дети (в том числе усыновители и усыновленные) — в соответствии со статьей 2 Семейного кодекса РФ.

«В отдельных случаях, предусмотренных семейным законодательством, уход может оформляться и за другими родственниками или лицами, если они фактически являются членами семьи», — добавил Углов.

Кроме ухода за больным родственником, больничный может быть оформлен и в других случаях, установленных законом. Например, заболевание или травма работника, включая последствия операций, медицинских вмешательств (в том числе искусственного прерывания беременности, ЭКО).

«Карантин самого работника, либо карантин ребенка до 7 лет, посещающего детский сад, или другого члена семьи, признанного недееспособным. Протезирование по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении. Лечение в санаторно-курортной организации на территории РФ, если оно проводится сразу после стационарного лечения», — заключил юрист.

