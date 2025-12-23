Добровольная выплата: кому в России положена 13-я зарплата к Новому году

Многие наслышаны о понятии «13-я зарплата», которая выплачивается в конце года, но не все знают, кому она положена, а кому нет. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

По словам эксперта, 13-я зарплата не является официально установленной государством выплатой. Решение о ее начислении и размере прописывается внутренними локальными нормативными актами работодателя во внутренних документах организации.

«Если такое есть, то обычно работодатели выплачивают премию в конце года, чтобы порадовать сотрудников к Новому году. Кто-то сдвигает выплату до апреля, потому что закрывает документы, управленческую отчетность сводит и так далее, сдают эту отчетность», — пояснила HR интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

С января 2025 году, продолжила она, закон требует, чтобы документы, устанавливающие премирование, четко описывали вид премии, размер, условия получения и сроки выплат.

«Если такого документа у вас нет, то, скорее всего, никто ничего не получит. Это добровольные инициативы работодателя. Если все-таки это прописано, то, как правило, 13-ю зарплату не получают сотрудники, которые находятся на испытательном сроке, в декретном отпуске, а также сотрудники, которые имеют дисциплинарное взыскание или какие-то серьезные просчеты в работе», — подчеркнула Лоикова.

Претендуют, по словам эксперта, на такую зарплату те, кто работал без длительных пропусков по болезни или каким-то другим причинам, кто выполнял установленные нормы труда, достиг поставленных целей, успешно справлялся с должностными обязанностями.

«В целом, когда компания прошла успешный год, есть прибыль, получают также премию те, кто был официально трудоустроен в компании в течение отчетного периода. Обычно за отчетный период берется календарный год. И получает тот сотрудник, который удовлетворяет критериям оценки эффективности, которые установлены работодателем (например, определенный KPI)», — продолжила HR.

Поэтому, по словам эксперта, в некоторых случаях премию получают определенные категории сотрудников.

«Обычно, это менеджеры, директора, руководители отделов, сотрудники с особыми достижениями из разных подразделений. Но опять же, я повторюсь, это не обязательная выплата, а добровольная», — заключила специалист.

