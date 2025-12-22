Полмиллиона за квадратный метр: новостройки в Москве подорожали на 29% за год — что же будет дальше

Средняя цена за квадратного метра жилья в Москве достигла 489,6 тыс. рублей в декабре. За год стоимость недвижимости в столице выросла на 29%, выяснили аналитики сервиса «Циан». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Как рассказали эксперты, дополнительное влияние на рост цен в Москве оказало ужесточение градостроительных требований: новые жилые проекты должны быть более высотными и архитектурно выразительными, что напрямую отражается на их стоимости. Выросла доля застройки в сегментах «комфорт плюс» и «бизнес», где уровень цен изначально выше. При этом общий объем предложения на рынке новостроек за год уменьшился на 9% и составил 286 тыс. лотов в 40 крупнейших городах страны, включая Москву, где снижение началось еще в начале года.

Фото: [ istockphoto.com/vadimguzhva ]

В Москве выбор новостроек сегодня примерно на треть ниже, чем годом ранее. Как уточнили аналитики, в столичном регионе объем продаж за январь-ноябрь 2025 года оказался сопоставимым с показателями за аналогичный период 2024 года. С учетом декабрьских результатов есть вероятность, что по итогам всего 2025 года рынок покажет даже более высокий результат. Это отличает столицу от остальных регионов: к примеру, в других российских городах-миллионниках продажи нового жилья упали на 12%.

Стоимость квадратного метра в Москве по-прежнему остается самой высокой в России, на данный момент она достигает в среднем 489,6 тыс. рублей (+29%). Например, в Санкт-Петербурге стоимость «квадрата» в декабре составила 314,5 тыс. рублей (+21% за год), в Казани — 258,4 тыс. рублей (+12%), в Сочи — 423,5 тыс. рублей (аналогично прошлому году).

«В 2026 году цены на рынке новостроек, по нашим прогнозам, вырастут на 13-15%. Такую динамику связываем с ожидаемым ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки и с изменением структуры предложения — новых проектов в 2025 году вышло заметно меньше, чем раньше, а значит, на рынке не так много более доступного предложения на ранней стадии строительства», — заключил директор направления первичной недвижимости «Циана» Артем Глебов.

