Долгожданное потепление: прогноз погоды в Москве и Московской области на неделю с 12 по 16 мая

В ближайшие дни в Москве и Московской области ожидается долгожданное потепление. В пятницу, 16 мая, температура воздуха в дневное время поднимется до +19 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз на неделю

Ночью во вторник, 13 мая, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь.

«В столице +1…+3, в центре +4…+6 градусов. По области ночью от 0 до +5 градусов. Местами возможны заморозки до -1 градуса. Днем облачно, небольшой, а местами умеренный, дождь и температура воздуха в столице +10…+12 градусов, по области +8…+13. Ветер северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду также облачно, ночью ожидается дождь. Днем небольшой, а местами умеренный, дождь.

«Температура в Москве ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12. По области ночью от +1 до +6, днем +8…+13 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду», — продолжил эксперт.

Облачность с прояснениями сохранится и в четверг, 15 мая. Местами ожидается небольшой дождь.

«В Москве ночью +4…+6 градусов, днем +15…+17. По области ночью +1…+6, днем +13…+18. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Днем местами порывы до 15 метров в секунду», — добавил Ильин.

В пятницу ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19. Ветер юго-западный, западный, от 2 до 7 метров в секунду.

Фото: [ медиасток.рф ]

Атмосферное давление

Показатели атмосферного давления на неделе будут находиться ниже нормы. Во вторник, 13 мая, они опустятся до 743 мм ртутного столба. В среду — до 738 мм ртутного столба. Небольшое повышение давления ожидается в четверг — 740 мм ртутного столба, и в пятницу — 748 мм ртутного столба.

Изменения в атмосферном давлении, в частности его падение, могут неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья людей, страдающих диабетом, пониженным давлением и заболеваниями костно-мышечной системы. В таких случаях возможны затрудненное дыхание, сбои в работе сердца, ощущение слабости, повышенная раздражительность и снижение способности к сосредоточению.

В то же время увеличение атмосферного давления может оказать негативное воздействие на здоровье людей с гипертонией, с метаболическими расстройствами, а также на тех, кто недавно перенес инсульт или инфаркт миокарда.

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