Дольше жить — больше работать: в России не исключают повышение пенсионного возраста до 70 лет

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) повысить возраст молодежи до 44 лет. На этом фоне россияне начали опасаться повышения пенсионного возраста в перспективе. Даже в Госдуме не стали исключать такого развития событий. Предпосылки для повышения пенсионного возраста в России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уже растет

С 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста: 65 лет — для мужчин, 60 лет — для женщин. Процесс должен завершиться в 2028 году, многие опасаются, что после этого возраст выхода на пенсию вновь повысят до 70 лет. Основанием для подобных размышлений стало высказывание главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, поддержавшего предложение ВОЗ повысить возраст молодежи до 44 лет. На данный момент молодежью в России считаются люди от 14 до 35 лет включительно.

«Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю», — заявил Мурашко в беседе с РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что возраст молодежи в стране могут на законодательном уровне увеличить до 40 лет. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко тоже поддержал идею об увеличении возраста молодежи.

Кроме того, согласно обновленной классификации возрастов человека ВОЗ, люди средних лет теперь — мужчины и женщины от 45 до 59 лет, возраст пожилых составляет от 75 до 90 лет. Россияне полагают, что увеличение возраста молодежи станет основой для поднятия границы выхода на пенсию. Депутат Михаил Делягин в эфире радио «Говорит Москва» не исключил, что после завершения пенсионной реформы в 2028 году, возраст могут вновь поднять до 70 лет или выше.

«Я боюсь, что когда закончится повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин, то именно новации господина Мурашко станут основанием для того, чтобы еще больше повысить пенсионный возраст, чтобы продолжить достижения и оставлять людей работать и в 70 лет и, может быть, в более старшем возрасте», — считает парламентарий.

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Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, напротив, сообщил РИА Новости, что депутаты не обсуждают повышение пенсионного возраста. Он также выразил сомнения, что данный вопрос вообще обсуждается в правительстве. По его словам, никаких предпосылок для корректировки пенсионного возраста на данный момент нет.

Общемировая тенденция

Пенсионные реформы — не нововведения российских депутатов и министров, а общемировая тенденция. Пенсионный возраст в России далеко не самый высокий в мире. Так, например, американские мужчины могут выйти на пенсию в 67 лет, женщины — 65 лет. В Австралии пенсионный возраст также составляет 67 лет, как и в Греции, Дании, Норвегии и Италии.

Заметное недовольство среди населения вызвала пенсионная реформа во Франции в 2023 году. Французам предложили постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году, что вызвало забастовку среди граждан. Впрочем, планку все-таки подняли.

Но не все странах наблюдается тенденция увеличения пенсионного возраста. Например, в Индонезии он составляет 58 лет, в Бангладеш — 59 лет, в Южной Осетии — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Повысят, но зачем

Повышение пенсионного возраста имеет две стороны. Во-первых, данная мера буквально продиктована ростом продолжительно жизни. Во-вторых, это снижает нагрузку на Пенсионный фонд РФ, ныне вошедший в структуру Социального фонда России. Большое число пенсионеров грозит бюджету дефицитом из-за обязанности государства обеспечивать выплаты. В-третьих, опытные кадры сохранятся в профессии дольше.

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При этом увеличение пенсионного возраста может вызвать безработицу среди молодежи, ведь те, кто не ушел на пенсию, продолжат занимать рабочие места. Кроме того, пенсионная реформа способна привести к недовольству среди населения. С наибольшим сопротивлением эти изменения могут воспринять люди, занимающиеся тяжелым трудом.

На данный момент явных предпосылок для увеличения пенсионного возраста в России до 70 лет или выше нет. Вопрос остается на уровне дискуссий, хоть и законодательных инициатив никто не выдвигал. В любом случае, активные шаги в этом направлении не будут предприниматься до 2030-х годов, пока не завершится процесс повышения пенсионного возраста к 2028 году.

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