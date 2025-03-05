«Должен создать школу магии»: астропсихолог раскрыла особенности личности Александра Шепса

Александр Шепс — очень яркая и неоднозначная личность. Победитель 14-го сезона шоу «Битва Экстрасенсов», а также участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Александр является одним из самых известных медиумов страны. Чем обусловлена эпатажность Шепса и что скрывается за его уверенностью в себе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» раскрыла астропсихолог Александра Метальникова.

По словам эксперта, Александр человек достаточно интересный, необычный, но закрытый.

«Я бы не сказала, что он действительно так мрачен, как выглядит его публичный имидж, образ в глазах общественности. Он очень структурный человек изнутри, очень выстроенный и достаточно дисциплинированный. Александр Имеет все шансы создать свою магическую школу, орден, какую-то организацию, связанную с магией, психологией и самоизменением», — заявила астропсихолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этом, продолжила она, хорошо раскроются его возможности и сильные качества. Шепс имеет к этому большой потенциал.

«Он может хорошо реализоваться и, более того, разложить все эти тонкие неочевидные знания на алгоритмы, какие-то пошаговые инструкции. Ему самому это нужно, скажем так. По жизни он работает по принципу «делай раз, делай два, делай три». И другим людям он тоже может помочь думать и действовать таким образом, осваивать все тонкие неочевидные материи — психические и магические», — продолжила Метальникова.

Александр, по словам астропсихолога, может управлять энергией людей, больших групп и народных масс.

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«Одна из основных жизненных задач Шепса — реализовывать себя как звезду, агента, активного деятеля, зачинателя больших массовых проектов. В том числе образовательных. У него большой учительские потенциал. Он бы со мной поспорил, но я вижу, что у него имеются наработанные способности к целенаправленному самоизменению», — отметила эксперт.

Однако духовный рост не всегда приятен самому Александру. В данном случае ему рекомендуется использовать свои способности по назначению, а не для того, чтобы зарабатывать деньги на зрительницах и почитательницах, добавила Метальникова.

«То есть, если он их будет реализовываться по-честному, да и по-честному развиваться как маг, как ясновидящий, экстрасенс, и создавать свои школы, проекты, транслировать людям знания и менять их к лучшему, то его ждет великолепное, блистательное, прекрасное будущее. Если он все это сольет в дешевую известность, понты и образ мрачного мальчика на выданье, ничего хорошего из этого не получится», — подчеркнула астропсихолог.

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