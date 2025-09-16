Другие страны начали закрывать въезд для Монеточки: беглым артистам негде петь, а в России предателей больше не ждут

Певице Монеточке* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) запретили въезд в ряд стран из-за антироссийских высказываний, пишет телеграм-канал Mash. И это не единственный случай: после 24 февраля 2022 года немало российских исполнителей уехали за пределы страны — многие публично осудили военные действия. При этом уехавшие артисты столкнулись с реальными профессиональными трудностями: сокращением концертов, проблемами с бронированием и промоутерами за рубежом, отменами отдельных шоу и в ряде случаев — правовыми рисками при поездках. Что происходит с покинувшими страну артистами — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Монеточка — сокращение «географии гастролей», уголовное преследование и отмены

Елизавета Гырдымова уехала из России в 2022 году; в январе 2023 года Минюст внес ее в реестр «иностранных агентов». В 2024 году против нее возбудили уголовное дело по части, связанной с законом об иноагентах. Сейчас артистке запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию, «география гастролей сократилась до шенгена». Одновременно в открытых источниках есть сообщения о переносах/отменах отдельных выступлений и о том, что артистка строит концертную деятельность преимущественно за пределами РФ.

Noize MC* (Иван Алексеев) — переход на зарубежные площадки, отмены российских концертов

Иван Алексеев покинул Россию в 2022 году; в последующие месяцы он и Монеточка провели серию зарубежных благотворительных концертов. В российских городах с 2022 года отмечались отмены мероприятий, связанных с ним (включая случаи, когда организаторы отменяли трибьют-шоу). За рубежом на него смотрят как на «очередного эмигранта». Громкие лозунги, итогом которых стала потеря главной аудитории.

Oxxxymiron* (Мирон Федоров) — отмена аншлаговых шоу в РФ и розыск

В феврале 2022 Oxxxymiron объявил об отмене шести распроданных концертов в Москве и Петербурге; позднее он организовал благотворительные зарубежные концерты. В мае 2024 в ряде российских правозащитных и новостных изданий зафиксировано сообщение о розыске музыканта в России по уголовному делу. На Западе он пытался организовать антивоенные туры, но хайп быстро угас: одно дело — протест на волне событий, другое — долгосрочная карьера. Российская публика осталась без концертов, а западная не спешит записывать его в свои кумиры.

FACE* (Иван Дремин) — прекращение выступлений в России, удаление из сервисов, розыск

FACE уехал из России в 2022 году и заявил об отказе выступать в стране. Песни артиста были удалены с российских стриминговых площадок по его решению. И это само собой ударило по его доходам. Кроме того, число концертов снизилось до мизера, влияет на это и отсутствие новых хитов и ведение беседы только о политике во время концертов.

Земфира* — эмиграция, статус иноагента и отмены отдельных выступлений

Земфира покинула Россию в 2022 году и переехала во Францию. Концерты за границей иногда проходят, но отмены и ограничения стали частью жизни. Например, в 2025 в Казахстане сорвался ее концерт. И теперь Россия, где у нее была многотысячная публика, для нее закрыта.

