Два неудачных брака: что известно о личной жизни матери-одиночки Александры Бортич

Актриса Александра Бортич, известная по фильмам «Холоп», «Я худею» и сериалу «Полицейский с Рублевки», призналась, что не сразу испытала бесконечную любовь к своему сыну Саше после его рождения. Сейчас же знаменитость дарит ребенку тепло и матери, и отца, так как воспитывает его одна. Что известно о личной жизни одной из самых востребованных российских актрис — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Два брака — два развода

Официально Бортич дважды была замужем. Однажды она сама спровоцировала слух о свадьбе с актером Ильей Маланиным, с которым находилась в отношениях после совместных съемок в фильме «Неуловимые». Однако фотографии с кольцом на безымянном пальце оказались лишь частью съемок в «Полицейском с Рублевки».

По-настоящему Бортич впервые вышла замуж за рэпера Вячеслава Воронцова, свадьба состоялась в 2016 году. Счастье было недолгим и продлилось всего два года, построить крепкую семью и завести детей пара так и не смогла.

Казалось, что Александра обрела женское счастье после знакомства с сыном предпринимателя и бывшего члена заксобрания Свердловской области Валерия Савельева бизнесменом Евгением Савельевым. Актриса раскрыла отношения с новым избранником в 2019 году, вскоре у пары родился первенец Саша. Первое фото сына Бортич опубликовала 2 сентября 2020 года, через год актриса поделилась фото в свадебном платье, указав на свой новый статус жены. Брак продлился два года, и в мае 2023 года Бортич сообщила о разводе с Савельевым.

Воспитывает сына одна

На данный момент о новых романах в жизни Бортич неизвестно, 30-летняя актриса одна воспитывает пятилетнего сына. Она признается, что смогла сохранить себя, став матерью, и материнство не разделило ее жизнь на до и после, просто открыло нечто новое.

Фото: [ соцсети ]

Бортич не сразу испытала бесконечную любовь к малышу, заявила она в беседе с «Собака.ру». Привязанность росла со временем, артистка считает, что абсолютная любовь к ребенку не появляется мгновенно после родов. Звезда не считает себя тревожной матерью, если ситуация не угрожает жизни или здоровью сына, она спокойно отпускает мальчика. По словам актрисы, воспитывающей ребенка без мужа, это единственное, что помогает ей не сойти с ума.

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