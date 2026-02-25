Дважды в год: как российскому туристу попасть на мистическое освещение статуи Рамзеса II

В Египте произошло уникальное событие, которое привлекает туристов со всего мира уже более трёх тысячелетий. Утром 22 февраля лучи восходящего солнца проникли в святилище храма Абу-Симбел и осветили статую фараона Рамзеса II. Очевидцами древнего феномена стали более 2000 путешественников, включая россиян, отдыхающих на курортах Красного моря .

Это явление происходит всего дважды в год — 22 февраля и 22 октября. Даты выбраны не случайно: они совпадают с днём рождения фараона и днём его коронации. Древние зодчие с гениальной точностью рассчитали конструкцию храма так, что солнечный луч, проходя через вход, последовательно зажигает светом статуи богов Амона и Ра-Хорахте, а затем на 20 минут останавливается на лице самого Рамзеса II. В древности это символизировало связь правителя с богами и начало сельскохозяйственного сезона .

Как российскому туристу попасть на чудо света

Для гостей Хургады посещение Абу-Симбела — путешествие с планированием. Храм находится на юге страны, в 280 километрах от Асуана. Самый комфортный путь — перелёт из Хургады в Асуан с пересадкой в Каире (150–250 долларов). Альтернатива — автомобильный трансфер 5–6 часов в одну сторону.

Губернатор Асуана Амр Лашин сообщил, что власти обеспечивают усиленные меры безопасности в дни события, организуя специальные проходы для посетителей .

Оптимальный план для туриста: прилететь в Асуан накануне, переночевать в отеле (50–100 долларов), а утром 22 октября выехать в Абу-Симбел (трансфер 50–80 долларов). Входной билет в храмовый комплекс стоит около 20 долларов. Таким образом, минимальный бюджет самостоятельной поездки стартует от 270–300 долларов на человека. Готовый групповой тур «всё включено» из Хургады обойдётся в 350–600 долларов, но избавит от логистических хлопот .

Следующее явление состоится 22 октября 2026 года. Учитывая огромный интерес туристов, бронировать билеты, транспорт и отели лучше за несколько месяцев.