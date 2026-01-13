Две мощные магнитные бури обрушатся на Землю до конца января: когда они наступят

Две магнитные бури обрушатся на Землю до конца января. Подробный прогноз по датам и времени — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первая мощная буря ожидается на Земле вечером 16 января. Уровень возмущений в 21:00 поднимется до пятого (умеренная буря). Она продлится в течение двух суток и вечером 18 января уровень бури снизится до четвертого (малая буря). Такая мощность геомагнитных возмущений также продержится в течение двух дней, после чего вечером 20 января опустится до третьего уровня (слабая буря).

Новый всплеск начнется вечером 27 января с четвертого уровня, который через сутки повысится до пятого уровня. Он также продержится до 21:00 четверга, 29 января. После этого до конца месяца сохранится третий уровень геомагнитных возмущений (слабая буря).

Особенно уязвимы к влиянию магнитных бурь люди, страдающие хроническими болезнями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, мигрень и заболевания опорно-двигательного аппарата. У таких пациентов в периоды геомагнитной активности может наблюдаться обострение симптомов и ухудшение общего состояния.

