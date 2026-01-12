Новые условия по семейной ипотеке вступят в силу с 1 февраля: что кардинально изменится на рынке недвижимости в России

С 1 февраля 2026 года в России вступают в силу новые условия по семейной ипотеке. Какие еще изменения на рынке недвижимости ожидаются в ближайший месяц, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала риэлтор Юлия Юсова.

Эксперт отметила, что с 1 февраля использовать программу семейной ипотеки можно будет только один раз на семью. Кроме того, оба супруга должны быть созаемщиками по одному договору, а донорскую ипотеку взять нельзя.

«Эти изменения делают программу менее гибкой, а значит, все, кто планировал воспользоваться семейной ипотекой, стараются успеть подать заявку уже сейчас. Девелоперы с прошлого года активно повышают цены на фоне всплеска спроса, а в банках уже заканчиваются места для сделок», — пояснила риэлтор интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По сути, продолжила она, рынок входит в режим январского аврала, когда покупатели стремятся успеть, а застройщики работают на пределе производительности отделов продаж. Но это не единственное, что ждет рынок недвижимости в 2026 году.

«Следующий важный ориентир для рынка вторичной недвижимости — это заседание Банка России 13 февраля 2026 года. Сейчас ключевая ставка составляет 16 %, и мнения, как всегда, расходятся: одни считают, что она останется на этом уровне, другие — что Центробанк может снизить ставку до 15-15,5 %, если инфляция продолжит снижаться», — добавила Юсова.

Для покупателей это означает, что ипотека может стать доступнее. Банки будут корректировать ставки уже в середине февраля, и те, кто планирует сделку, могут выиграть в ежемесячных платежах.

«Что делать сейчас? Рекомендую покупателям действовать оперативно, если у вас семья с детьми, и вы подходите под условия льготной ипотеки — лучше не тянуть. Если вы планируете использовать обычную ипотеку — следите за новостями после 13 февраля, ставки могут стать мягче», — продолжила риэлтор.

Продавцам, по ее словам, стоит выходить на рынок с учетом достаточно высокой активности, которая продолжается с прошлого года, предложения с корректной ценой находят своего покупателя очень быстро.

«Инвесторам рекомендую рассматривать рынок новостроек, в этом году снова будут хорошие старты продаж. Итак, на календаре только середина января, а рынок недвижимости уже работает в полном темпе. Изменения в семейной ипотеке, ожидания по ключевой ставке и высокая активность покупателей делают этот месяц отправной точкой нового сезона. Если вы планировали решать жилищный вопрос в ближайшие месяцы, то сейчас самое время делать первые шаги», — заключила Юсова.

