Две тысячи молитвенных голосов: Ставрополь встречает Ураза-байрам

Мусульмане Ставропольского края отмечают один из главных исламских праздников — Ураза-байрам, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. Верующие собираются на коллективную молитву, раздают милостыню, ходят в гости и поздравляют друг друга. О традициях и значении праздника рассказал заместитель имама города Тамбиев Исмаил-Хаджи.

В этом году праздничные мероприятия пройдут 20 марта в молельном доме на улице Октябрьской, 184. Ожидается, что участие в праздничной молитве примут около двух тысяч человек.

По словам Тамбиева Исмаила-Хаджи, для мусульман всего мира Ураза-байрам занимает особое место. Каждый верующий ждет этот священный месяц в течение года с особенным трепетом. Заместитель имама пояснил, что пост — это не просто воздержание от еды и питья, он имеет глубокий духовный смысл. Это милость Всевышнего, дающая возможность оторваться от греховного и очиститься от злых дел. Пост позволяет переосмыслить свою деятельность, наполнив ее любовью и благими делами.

После завершения богослужения верующие собираются семьями, ходят в гости и поздравляют друг друга с окончанием поста. Особых региональных традиций у ставропольцев нет, однако, по словам собеседника, местную общину отличает сплоченность. Тамбиев Исмаил-Хаджи подчеркнул, что многонациональная община мусульман города Ставрополя демонстрирует способность прихожан к проявлению доброго нрава и поддержке добрососедских отношений с представителями других конфессий.