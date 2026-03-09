Дыры в асфальте и дыры в бюджете: как «Автодор» объясняет рекордные сборы и убитое покрытие

Госкомпания «Автодор» с 2 марта 2026 года провела очередную индексацию тарифов на проезд по платным трассам. В среднем цены выросли на 12,7%, сообщает Autonews. Теперь путь от Москвы до Краснодара по М-4 «Дон» обойдется легковушке в 5040 рублей в будни и 6090 рублей в выходные. Поездка в Северную столицу по М-11 «Нева» стоит 3900 и 4200 рублей соответственно, а до Казани по М-12 «Восток» — 5250 рублей, пишет портал «Наша версия».

В «Автодоре» традиционно поясняют, что тарифы остаются ниже предельных уровней, установленных законом. Например, на М-4 лимит составляет 6,95 рубля за километр, а фактически берут 4–5 рублей. В компании также заявляют, что вся выручка идет на содержание, ремонт и безопасность дорог, а также на возврат частных инвестиций.

Однако у водителей эти объяснения вызывают все больше вопросов. Суммарные затраты на проезд по главным магистралям уже сопоставимы с ценами на авиабилеты. Поездка большой семьей пока еще может быть выгоднее перелета, но с каждым годом эта разница тает.

Главное же возмущение вызывают не сами тарифы, а состояние дорог. Соцсети пестрят видео и фото с М-4, где ямы на ямах. Водители жалуются, что платят тысячи, а получают разбитые колеса и потерянные кузова. Один из очевидцев рассказал, что на 1012-м километре трассы встретил десятки машин с пробитыми шинами. Другой поделился, что потратил почти 6 тысяч рублей за 1300 километров пути, но качество покрытия этим деньгам совершенно не соответствует. Член Общественной палаты Воронежской области Степан Кострикин показал видео, где дорога испещрена выбоинами на протяжении 200 километров.

В «Автодоре» проблемы с ямами объясняют погодой — переувлажнением покрытия после снегопадов и перепадами температуры. Водителей, желающих возместить ущерб, отправляют к подрядчику, который обслуживает участок. Правда, для этого нужно доказать его вину.

Отдельная история — новые платные участки, ставшие для местных жителей настоящей ловушкой. В Татарстане, например, год назад торжественно открыли долгожданный обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Год проезд был бесплатным, а теперь за возможность проехать по мосту приходится платить. Местные жители подсчитали: поездка на работу в особую экономическую зону «Алабуга» обходится в 478 рублей за смену, а за 22 рабочих дня набегает более 10 тысяч рублей. При этом дорога строилась на бюджетные деньги, собранные с налогов граждан.

Учитывая масштаб сборов, вопросы к «Автодору» становятся еще острее. По данным «Интерфакса», за 2025 год госкомпания собрала с водителей около 140 млрд рублей, а чистая прибыль по итогам девяти месяцев превысила 7 млрд.

Деньги за проезд собирает не сам «Автодор», а оператор ООО «ОССП». С 2025 года эта компания полностью перешла во владение группы «Нацпроектстрой» — одного из крупнейших игроков инфраструктурного рынка. По открытым данным, чистая прибыль «ОССП» в 2022 году составляла 1,35 млрд рублей, выручка — 8 млрд.

Что почем на платных дорогах с 2 марта 2026 года:

Трасса Маршрут Легковые (будни) Легковые (выходные) М-4 «Дон» Москва — Краснодар 5 040 ₽ 6 090 ₽ М-11 «Нева» Солнечногорск — СПб 3 900 ₽ 4 200 ₽ М-12 «Восток» Москва — Казань 5 250 ₽ 5 250 ₽ М-12 «Восток» Казань — Екатеринбург 2 671 ₽ 2 671 ₽ ЦКАД Вся дорога 2 381 ₽ 2 381 ₽

С транспондером T-pass — скидка 15%.

Где цены не выросли (социально значимые участки):

· Обход Нижнекамска и Набережных Челнов · Обход пяти населенных пунктов в Башкортостане на М-12 (Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново) · Участок 65–86 км трассы М-3 «Украина» в Московской области

Сколько собрали:

· 2025 год: 397 млн поездок, сбор платы — 140 млрд рублей (+25% к 2024-му) · Доля М-4 в доходах — 47% (около 65,8 млрд рублей)

Кто собирает:

· Оператор — ООО «ОССП» (Объединенные Системы Сбора Платы) · С 2025 года владелец — ГК «Нацпроектстрой» · Чистая прибыль ОССП за 2022 год — 1,35 млрд рублей, выручка — 8 млрд

Что говорят водители:

· «По пути в Ростов встретил десятки авто с пробитыми колесами. Это только малая часть того, что происходит» — 1012-й км М-4. · «Ямы по обе стороны трассы! Про правую сторону вообще забудьте, если не профессиональные гонщики ралли» — Степан Кострикин, член Общественной палаты Воронежской области. · «Это фиаско. „Газель“ подлетела на большой яме и потеряла кузов на трассе М-4» — описание к видео в соцсетях.

Позиция «Автодора»:

· Тарифы ниже предельных, установленных законом. · Ямы на М-4 под Воронежем объясняют переувлажнением покрытия и перепадами температур. · Ущерб водителям может компенсировать подрядчик (АО «МТТС»), но при условии документального подтверждения его вины. · Все доходы направляются на содержание, ремонт, безопасность и возврат частных инвестиций.