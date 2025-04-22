Джеку Николсону 88 лет: лучшие роли культового актера

Оскароносные фильмы

Николсон стал обладателем трех статуэток премии «Оскар». Первую награду в номинации «Лучшая мужская роль» актер получил за фильм режиссера Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» 1975 года. Картина повествует о судьбе заключенного Рэндла Патрика МакМерфи, попавшего в психиатрическую лечебницу, жизнь в которой оказывается едва ли не хуже тюремной, ведь заведением практически безраздельно руководит ожесточенная медсестра Милдред Рэтчед. Мощная драма о бунте против системы и сломленных людях.

Оскар за лучшую мужскую роль второго плана Николсон получил после выхода на экраны фильма «Язык нежности», в котором сыграл Гарретта Бридлава. Трагикомедию режиссера Джеймса Брукса, снятую по мотивам одноименного романа Ларри Макмертри, признали лучшим фильмов 1983 года.

Победу в номинации «Лучшая мужская роль» кинопремии «Оскар» Николсон вновь одержал после выхода фильма «Лучше не бывает» в 1987 году. Режиссером романтической трагикомедии стал Джеймс Брукс, с которым актер уже работал. Картина повествует о жизни писателя Мелвина Адала, который буквально ненавидит всех вокруг, но неожиданно ему открывается мир человеческих чувств.

Джокер Тима Бертона

Образ Джокера, созданный Джеком Николсоном в «Бэтмене» Тима Бертона, стал одним из самых известных в киноиндустрии. Многие поклонники франшизы по-прежнему считают Николсона самым харизматичным злодеем. Сам актер не горел желанием участвовать в съемках фильмах, уговорить на роль Джокера, на которую также претендовали Робин Уильямс, Уиллем Дефо и Дэвид Боуи, Николсона удалось только с помощью удобного графика, высокого гонорара и процентов от сборов. В итоге работа принесла американской звезде свыше 50 млн долларов.

«Сияние» Кубрика

Выход фильма «Сияния» в 1980 году стал неоднозначным и принес его режиссеру Стенли Кубрику «Золотую малину», а Шелли Дюваль получила премию в номинации «Худшая женская роль». Но к Николсону, сыгравшего главного героя психологического фильма ужасов — Джека Торренса, ни у кинокритиков, ни у зрителей вопросов не возникло. Автор романа «Сияние» Стивен Кинг же, напротив, счел выбор актеров для фильма неудачным и отказался от участия в рекламной кампании кино. После Кинг утверждал, что зрители могут найти множество причин любить этот фильм, но это происходит лишь за счет спецэффектов.

Фильмография 88-летнего Джека Николсона, номинированного на «Оскар» рекордные 12 раз и трижды ставшего победителем премии, включает в себя порядка 80 работ. В число последних картин с участием звезды американского кинематографа вошел фильм «Пока не сыграл в ящик» Роба Райнера, в котором Николсон снялся вместе с Морганом Фриманом.

Ранее стало известно, что Церетели написал свою последнюю работу за день до смерти.