Джиган хочет отобрать четверых детей у Самойловой после развода: удастся ли ему это сделать

Фанатов Оксаны Самойловой и Джигана привлекли слухи о намерении рэпера после развода забрать четверых детей себе. Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Однако адвокат Дениса Сергей Жорин опроверг эту информацию. Получится ли у рэпера забрать детей себе, если он все же решит это сделать, учитывая его лечение от зависимостей в прошлом, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала адвокат Яна Воробьева.

По словам эксперта, чтобы отец забрал детей на свое воспитание, нужны веские основания, предусмотренные Семейным кодексом РФ.

«Суд будет оценивать, с кем из родителей детям будет лучше: где стабильнее обстановка, кто фактически заботится о них, обеспечивает и воспитывает, с кем у детей более тесная эмоциональная связь», — пояснила адвокат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если у отца есть сведения о том, что мать вредит интересам детей, он должен представить конкретные доказательства (например, акты органов опеки, показания свидетелей, заключения специалистов), продолжила она.

«Также будет учитываться мнение детей, которым уже исполнилось 10 лет. Но если у самого отца есть эпизоды употребления запрещенных веществ, суд примет это во внимание как фактор риска. Иными словами, в таких делах ключевой вопрос — не "кто хочет забрать", а с кем действительно будет лучше детям», — заключила Воробьева.

Ранее в Госдуме поздравили SHAMAN и Мизулину со свадьбой.