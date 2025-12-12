«Единственная страна, которая может уничтожить США»: что стоит за разговорами Трампа по ядерному разоружению

Президент США Дональд Трамп в Белом Доме заявил, что Россия и Китай выступают за денуклеаризацию. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, произойдет ли такое, и выгодно ли такое решение американцам.

Американский лидер неоднократно подчеркивал свою заинтересованность в сокращении ядерных вооружений и выражал поддержку российским инициативам по снижению напряженности в ядерной сфере. При этом ранее он распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, которые, по его словам, реализуют аналогичные программы. Политолог Федоров заверил, что таким образом Трамп пытается пропиарить себя.

«Трамп — хороший пиарщик, а также люди, которые за ним стоят. Угроза ядерной войны — беспроигрышный медиа-вариант, когда фактически через заявления можно получить позитивный информационный отклик. Поэтому я думаю, что это только слова», — отметил эксперт.

По его мнению, развитие США в ядерной сфере показывает, что денуклеаризация не выгодна американцам.

«Они первые использовали ядерное оружие, также у них были планы по удару по СССР. В данный момент Россия — это единственная страна, которая может уничтожить США. Поэтому выгодно говорить о таких темах, чтобы в том числе, наш оборонный потенциал ослабить, если вдруг мы поведемся на это», — заключил Федоров.

