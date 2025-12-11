Евросоюз и НАТО на грани распада: внутренние конфликты стали причиной глубокого кризиса на Западе

В Европе все чаще говорят о том, насколько целесообразна помощь Украине. Также под сомнения попадают возможности взять под контроль российские зарубежные активы. Споры по этим темам до сих пор не могут привести европейцев к общему знаменателю. Стоит ли ожидать распада Евросоюза из-за многополярности мнений на Западе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Раскол во мнениях

В частности, член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что ЕС перевооружается из-за провальной политики в отношении Украины. Кроме того, президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские государства, заявив, что они ограничиваются разговорами об Украине и не предпринимают реальных шагов для урегулирования конфликта. По его словам, большинство стран Европы «приходят в упадок», поскольку находятся под руководством «слабых людей».

Как утверждают источники портала Axios, некоторые представители администрации Белого дома считают Европу главным препятствием на пути к мирному соглашению по Украине. По их словам, в то время как Вашингтон оказывает давление на Киев, требуя оперативных решений на переговорах, европейские лидеры рекомендуют президенту Украины Владимиру Зеленскому действовать «осторожно и терпеливо».

Также явная проблема существует и с российскими зарубежными активами: в Европе начали говорить о желании изъять заблокированные активы РФ почти на 300 млрд евро и с их помощью профинансировать Украину. Ряду стран Евросоюза, включая не только Венгрию, но и Бельгию, не понравился подобный подход. Учитывая позиции всех участников обсуждения, в начале декабря Еврокомиссия согласовала два возможных механизма финансирования. Первый — так называемый «репарационный кредит», предполагающий предоставление 165 млрд евро за счет российских активов: 25 млрд евро со счетов частных банков в странах ЕС и 140 млрд евро из бельгийского депозитария Euroclear. Второй вариант — выделение Киеву кредита ЕС на сумму 90 млрд евро. В Кремле предупредили, что конфискация активов повлечет для Европы серьезные последствия.

Фото: [ istockphoto.com/LaraBelova ]

Уход стран из ЕС

Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что из-за полярности мнений в Европе распад ЕС в классической форме в ближайшее время невозможен.

«Однако ясно, что он давно трещит по швам, и часть государств могут оттуда выйти, это вполне возможно», — пояснил эксперт.

При этом специалист отметил, что нет ничего удивительного в политике Европы по отбору средств у других государств.

«Европа своему благополучию обязана колониальной политике, и они от этого никуда не двинулись. Какие бы там демократические и либеральные ценности не провозглашали, все равно у элит дух воров и преступников. Поэтому они и будут сейчас вокруг этого центра, который может им принести много денег, крутиться, вертеться и пытаться его экспроприировать», — выразил мнение он.

При этом политолог заверил, что в Европе раскол начнется именно с НАТО, а не с Евросоюза.

«Стоит отметить, что в первую очередь раскол среди европейцев будет в НАТО: альянс могут покинуть Франция, Финляндия и Швеция. С точки зрения ЕС, возможно, будут разговоры об этом в Венгрии. Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация на полях СВО», — заключил Федоров.

Ранее стало известно, как шестичасовой рабочий день ударит по зарплатам россиян и экономике.