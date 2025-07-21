Ефремов разрушил семью ради новой любви: что известно о расставании с Кругликовой и изменах с Белоусовой

Михаил Ефремов, известный российский актер, разошелся с супругой Софьей Кругликовой после почти четверти века совместной жизни. Как стало известно телеграм-каналу Shot, отношения между супругами фактически завершены, хотя юридически развод пока не оформлен. О возможных причинах расставания — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бурный сердцеед

Михаил Ефремов — не только известный актер и представитель театральной династии, но и фигура с бурной и сложной личной жизнью. На его счету как минимум пять официальных браков и шестеро детей от разных женщин, о чем сам артист неоднократно говорил в интервью. Его личная жизнь всегда оставалась под пристальным вниманием общественности, а отношения с женщинами нередко сопровождались скандалами и домыслами.

Первой женой Ефремова была актриса Елена Гольянова. От этого союза у него родился старший сын Никита Ефремов, ныне известный актер, звезда сериалов и кино. Затем были браки с Алисой Гребенщиковой и Евгенией Добровольской — от них у Ефремова родились сын Николай и дочь Анна-Мария соответственно. Отношения с Добровольской были недолгими, и вскоре Михаил снова женился — на актрисе Ксении Качалиной. В этом браке родилась дочь Вера.

Пятым и самым долгим браком стал союз со звукорежиссером Софьей Кругликовой. Они познакомились в конце 1990-х и поженились в 2002 году. За это время у них родились трое детей: две дочери — Вера и Надежда — и сын Борис. До аварии в 2020 году, ставшей причиной заключения актера, семья считалась одной из самых крепких и благополучных в артистической среде. Софья публично не комментировала личную жизнь, но всегда сопровождала мужа на премьерах и мероприятиях.

Нашел пассию помоложе

По данным телеграм-канала Shot, после освобождения Михаила Ефремова из колонии в апреле 2025 года отношения в семье окончательно разладились. Актер покинул совместный дом, а с супругой, по словам источников, почти не общается. При этом официальный развод до сих пор не оформлен — супруги якобы откладывают подачу заявления из-за нежелания вновь попадать в центр медийного внимания.

Фото: [ istockphoto.com ]

Ключевым фактором разрыва стало сближение Ефремова с актрисой Дарьей Белоусовой. Роман якобы начался еще до приговора и продолжился уже в колонии. По этим данным, Белоусова несколько раз навещала актера в тюремных условиях, где для них предоставлялся специальный блок с душем и телевизором. Также утверждается, что до ареста пара жила в арендованной квартире в центре Москвы, ущерб от которой составил около 356 тыс. рублей. Именно эта связь и стала последней каплей для Софьи Кругликовой.

Устала жить с алкоголиком

По данным The Voice Mag, еще в 2020 году Кругликова испытывала серьезное эмоциональное выгорание. Она на протяжении многих лет боролась с алкогольной зависимостью мужа, его депрессиями и скандалами. По мнению адвокатов, она выбрала наименее болезненный момент, чтобы дистанцироваться — когда актер уже находился в заключении и не мог оказывать давления.

Супруги сознательно не торопятся оформлять развод официально. Во-первых, у них остаются несовершеннолетние дети. Во-вторых, ни Ефремов, ни Кругликова не желают устраивать новый медиаскандал на фоне недавнего освобождения актера и общественного давления. Как пишет телеграм-канал Shot, документы могут быть поданы в ближайшие месяцы.

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