Вскрылись психологические травмы: стала известна истинная причина истерики Айзы на шоу «Большой куш»

Телеведущая, рэп-исполнительница и бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай в последнем выпуске шоу «Большой куш. Бангкок», который вышел на телеэкранах 20 июля, вела себя крайне вызывающе. Артистка была возмущена тем, что никто из участников с ней не общается и все постоянно обманывают ее. Это поведение раскрывает некоторые психологические травмы Айзы, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что у Айзы действительно есть травмы из прошлого, и связаны они не только с тем, что с ней не общаются, но также и с недостатком признанности ее личности и внимания к ней.

«Она демонстрировала тип личности, привлекающий к себе внимание, когда его хочется все больше и больше. Истерика по поводу того, что с ней не общаются, скорее всего, обоснована, потому что там собрались примерно такие же демонстративные личности. Каждый в шоу тянет одеяло на себя, она там не является какой-то особенной или избранной», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Возможно, продолжила эксперт, Айза привыкла выделяться на общем фоне, ей действительно кажется, что с ней никто не общается.

«Уровень общения обычный, просто и она, можно сказать, не звезда этого шоу, а рядовой участник. Это может ее задевать, казаться очень неэкологичным для нее, то есть она находится в сложных для себя условиях. То, что это является пиаром — несомненно, потому что любой инфоповод в каких-то реалити-шоу он всегда будет подкидывать интерес к этой личности», — добавила Абравитова.

Фото: [ t.me/aizalovesyou ]

Такой инфоповод ей подходит, продолжила психолог, раз Айза готова таким образом проявляться.

«Потому что она могла бы, например, внутри себя это переварить и не устраивать истерику, но мы будем учитывать все-таки психологические особенности ее личности. Айза не тот человек, который будет переваривать внутри себя — ей обязательно нужно это выплеснуть. Она всегда так жила, всегда выплескивала свои эмоции, говорила о них, кричала», — отметила эксперт.

Сейчас этот выплеск, по словам психолога, двусторонний. С одной стороны, она действительно это чувствует и находится в дискомфортных для себя условиях.

«Второй момент — чем больше ты проявляешься в шоу, тем лучше. Тут уже неважно плюс это или минус, самое главное поставить на себе акцент», — заключила Абравитова.

Ранее стало известно, что россиян будут штрафовать за целенаправленный поиск запрещенных в РФ материалов.