ЕГЭ-2026 стартовал: что изменилось, сколько баллов нужно и как пересдать

24 марта в России прошел досрочный ЕГЭ по русскому языку. Стартовала кампания-2026: впереди обязательные русский и математика, предметы по выбору, новые минимальные баллы для вузов и пересдачи летом и осенью. Какой порог в этом году, сколько экзаменов нужно для поступления, когда и где смотреть результаты — об этом в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экзамены, пороги и расписание ЕГЭ-2026

ЕГЭ в 2026 году остается основной формой аттестации. Для аттестата нужны два экзамена: русский язык и математика (базовая или профильная). Порог для школы не менялся: минимум 24 балла по русскому и 27 по профильной математике — это просто «сдано», для вуза этого недостаточно.

Для университетов Минобрнауки в 2026 году действуют более высокие минимумы: по русскому и профильной математике — 40 баллов, по физике — 41, по обществознанию — 45, по информатике — 46, по остальным основным предметам — 40. Многие вузы поднимают планку: в МГУ, МГИМО, ВШЭ, МФТИ по ключевым предметам уже на подаче часто требуют 60–70 баллов и выше.

Для поступления почти всегда нужно три предмета ЕГЭ, иногда четыре, редко пять. Русский язык — обязательный в любой комбинации. Дальше набор зависит от направления: экономика — русский, профильная математика, обществознание; медицина — русский, биология, химия; IT — русский, профильная математика, информатика или физика.

Расписание ЕГЭ‑2026: досрочный период — 20 марта-20 апреля, основной — 1-25 июня, сентябрьский — 4-25 сентября, в каждом блоке есть резервные дни. Отдельно выделены 8 и 9 июля — дни пересдачи и улучшения результата. Пересдать можно только один предмет, засчитывается второй результат, даже если он ниже первого. Не сданный обязательный экзамен (русский или математика) можно пересдать в резервные дни, в июле и в сентябре (осенью — только русский и базовую математику). Провал по предмету по выбору аттестат не отменяет, но закрывает путь на специальности, где он требуется.

Результаты, изменения и кому можно без ЕГЭ

Результаты ЕГЭ публикуются на федеральном портале, региональных сайтах и в школе. Для входа обычно нужны паспортные данные, СНИЛС или регистрационный номер. Если выпускник не согласен с баллами, он может подать апелляцию.

В 2026 году обновлены контрольно-измерительные материалы по русскому языку, литературе и информатике, однако порог для аттестата по русскому сохранился — 24 балла, по профильной математике — 27. Формат профильной математики прежний: 19 заданий. Официальные демоверсии и требования по всем предметам размещены на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) — это основной ориентир по структуре и уровню сложности.

Часть выпускников может обойтись без ЕГЭ. Инвалиды и учащиеся с ОВЗ, иностранные граждане, отдельные категории выпускников новых регионов, те, у кого уже есть среднее профобразование или высшее образование, а также абитуриенты по ряду квот могут сдавать ГВЭ или внутренние экзамены вуза. ГВЭ нужен для аттестата, но для поступления его не учитывают: чтобы попасть в университет, все равно нужны либо вузовские испытания, либо ЕГЭ.

Ранее эксперты объяснили, зачем в России утвердили список приоритетных профессий.