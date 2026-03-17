Не все специальности выживут: зачем в России утвердили список приоритетных профессий

Утверждение перечня из более чем 500 приоритетных профессий — это не бюрократическая галочка, а фактически «карта», по которой государство собирается развивать экономику. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила старший преподаватель факультета экономики и менеджмента МОФ Президентской академии Алла Гончар.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список приоритетных профессий и специальностей и связал его с задачами импортозамещения и технологической независимости, а также с расширением бюджетных мест и поддержкой студентов по ключевым направлениям.

По словам Гончар, правительство таким образом прямо показывает рынку и абитуриентам, какие направления будут получать бюджетные места, стипендии и поддержку в первую очередь. Особенно показательно, что в перечень вошли около 400 научных специальностей.

«Это значит, что государство хочет готовить не только исполнителей, но и исследователей, способных создавать новые технологии, а не просто копировать чужие решения», — подчеркнула эксперт.

Перечень ляжет в основу пересмотра учебных планов, чтобы студенты осваивали актуальные технологии, а не вчерашние программы. Гончар отметила, что документ работает сразу в трех направлениях: туда, где острый дефицит кадров, пойдут дополнительные бюджетные места; приоритетные направления будут связываться с президентскими и правительственными стипендиями; выпускники из этого списка с высокой вероятностью окажутся востребованы на рынке.

«Для абитуриента это прямой сигнал: выбирая профессию из перечня, он получает больше шансов на бесплатное обучение, финансовую поддержку и гарантированный спрос на свои навыки через 5–10 лет», — резюмировала она.

