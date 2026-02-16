Египетский скандал: иностранцев заставляют платить за один и тот же напиток втрое дороже

Видеоролик американского путешественника о завышении цен в кафе у подножия египетских пирамид вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Ситуация, произошедшая с блогером, обнажила давнюю проблему, с которой сталкиваются практически все иностранные туристы в этой популярной локации.

Турист из Аризоны под ником @thebirthmarkedtraveler опубликовал эмоциональный рассказ о двух инцидентах, случившихся с ним за один день на плато Гиза. Сначала он заказал манговый смузи по указанной в меню цене 4,68 доллара, но продавец без предупреждения заменил ингредиенты и потребовал уже 7,5 доллара. Второй случай произошел в кафе известной сети Nescafé: выбрав американо без кофеина за 2,65 доллара, путешественник после приготовления получил счет на 8,51 доллара. В обоих случаях он отказался от покупки, так и не получив внятных объяснений.

Ролик набрал сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев. Пользователи соцсетей подтвердили, что двойное ценообразование для местных и иностранцев в туристических зонах Египта — общеизвестная практика. Многие отмечали, что продавцы часто рассчитывают на то, что турист больше сюда не вернется, и не стесняются завышать цены в разы.

Для российских туристов, планирующих поездку к пирамидам Гизы, эта история служит важным напоминанием о бдительности. Экскурсия в Каир из курортных Хургады или Шарм-эль-Шейха — обязательный пункт программы, но требует подготовки. Самый популярный вариант — организованный тур у туроператора стоимостью от 80 до 150 долларов, включающий трансфер, гида, обед и билеты. Более дорогой, но комфортный способ — индивидуальная экскурсия с персональным гидом (от 250–300 долларов за машину). Самостоятельная поездка с внутренним авиаперелетом и такси — самый затратный и сложный вариант.

Эксперты советуют: чтобы не попасть в ценовую ловушку, всегда уточняйте окончательную стоимость до заказа, требуйте четких ценников и не стесняйтесь отказываться от услуги, если условия меняются на ходу.

