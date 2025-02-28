Экономист поделилась простыми способами сэкономить на покупке продуктов питания

В связи с повышением цен на некоторые продукты многие начинают искать способы сэкономить, но не каждый согласится отказаться от любимых товаров. Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» простыми, но действенными способами сэкономить на покупке продуктов питания.

По словам эксперта, таких советов в интернете очень много, но все они сводятся к двум основным моментам — финансовая составляющая и формирование «культуры питания».

«К самому процессу посещения магазина следует более ответственно. Покупаем продукты строго по списку, составленному заранее. Такой подход позволяет избежать импульсивных трат. Обязательно сравниваем цены в тех супермаркетах, которые чаще всего посещаем. Скидки, купоны, всевозможные акции позволяют иногда неплохо сэкономить на кассе», — пояснила Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если человек часто использует одни и те же товары, например, муку, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло и так далее, то стоит обратить внимание на объемы упаковок.

«Покупка продуктов в большом объеме позволяет сэкономить 5-10% денежных средств в пересчете на единицу товара. Кроме того, мы не всегда учитываем, сколько реально стоит 1 килограмм или 1 литр продукции. «Цепляясь взглядом» за более низкие ценники, мы можем не обратить внимание на то, что вес упаковки может серьезно разниться. В итоге, можно купить упаковку пельменей, например, не массой 1 килограмм, а 800 грамм», — добавила Проданова.

В крупных супермаркетах есть полки «срочной распродажи». На них попадают продукты с истекающим сроком годности. Как правило, такие товары продают с хорошей скидкой — 25-30% от первоначальной цены.

«Нескоропортящиеся и часто используемые продукты в периоды распродаж можно купить с небольшим запасом. Вторая упаковка круп или бутылка растительного масла никому не помешают. Если цена на товар выглядит привлекательной, а финансы позволяют, то почему бы и нет?» — подчеркнула экономист.

Если есть социальная карта, то стоит не лениться и ходить в магазин в отведенное время.

«Как правило, скидку до 10% в большинстве известных маркетов можно получить на покупки, произведенные в будние дни с 8 до 13 часов. А в некоторых магазинах даже есть «счастливые» дни и часы. Сберечь финансы за счет получения кэшбэка позволяет и использование банковских карт», — заключила Проданова.

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