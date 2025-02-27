Экономист раскрыла, кому увеличат пенсию с 1 марта 2025 года

С 1 января 2025 года страховая пенсия увеличилась на 9,5% процентов. С 1 марта также ожидается повышение пенсионных выплат. Кого это коснется и насколько вырастет поддержка от государства, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Кому повысят пенсию

С 1 марта в России произойдет индексация только так называемых военных пенсий, пояснила эксперт.

«Соответствующие выплаты получают лица, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации и так далее», — рассказала экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ медиасток.рф ]

Военные пенсии, продолжила она, с первого числа первого весеннего месяца будут доиндексированы до фактического уровня инфляции.

«По итогам 2024 года этот уровень составил 9,5%, то есть на 4,4%. Также стоит напомнить, что военные пенсии увеличивались последний раз в октябре прошлого года. Тогда они были проиндексированы на 5,1%», — отметила экономист.

Как рассчитать уровень выплаты

Бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур, по словам эксперта, получат в марте увеличенную пенсию на 4,4%, а также доплату за январь и февраль.

«Эта доплата будет определяться как разница между ранее установленной суммой пенсионного обеспечения и уже доиндексированной. Так, если в 2024 году средний размер военной пенсии составлял порядка 41 тыс. рублей, то по итогам индексации 2025 года с 1 марта ее величина составит около 43 тыс. рублей», — пояснила Проданова.

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Также эксперт привела для наглядности небольшой расчет.

«Если пенсия составляла в феврале 2025 года 41 тыс. рублей, то с марта можно рассчитывать на такие суммы: 41 000 рублей, умноженная на 104,4% (основная сумма) + 41 000 рублей, умноженная на 4.4% (доплата за январь) + 41 000, умноженная 4.4% (доплата за февраль). Таким образом получается 42 804 рублей + 1 804 рублей + 1 804 рублей. Итого — 46 412 рублей», — заключила экономист.

Ранее экономист объяснила, кто в России может рассчитывать на досрочную пенсию.