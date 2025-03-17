Экономист рассказала о пользе маркетплейсов для офлайн-бизнеса

Маркетплейсы являются инструментом развития для малого бизнеса, а не палачом. Большинство предпринимателей переходит на гибридную форму продажи продукции — офлайн и онлайн способами. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Экономист Андрей Лобода ранее заявил, что ценовая политика маркетплейсов, выставляющих товары с огромными скидками, провоцирует рост инфляции. Литвиненко не согласна с мнением коллеги, по ее словам, основная причина разгона инфляции кроется в неудовлетворенном спросе населения. Рост цен вовсе не связан с маркетплейсами, считает эксперт.

«Рынок не насыщен импортной продукцией, которая идет через третьи страны, что дает 30-50% наценки. Политика импортозамещения идет активными темпами, но не успевает за объемами неудовлетворенного спроса. Поэтому люди удовлетворяют свой спрос на маркетплейсах. Если ограничить маркетплейсы, во-первых, возникнут проблемы для малого и среднего бизнеса, который представляет там свою продукцию. Во-вторых, еще больше разгонится инфляция, потому что человеку негде будет удовлетворить свой спрос здесь и сейчас», — объяснила Литвиненко.

По ее словам, маркетплейсы не губят малый бизнес, привыкший к офлайн-торговле, а являются инструментом для его развития. Расширение сети пунктов выдачи заказов говорит о том, что предпринимателям выгодно вести торговлю на маркетплейсах. Бизнес направлен в сторону денежного потока, если людям удобно тратить деньги онлайн, магазины последуют за ними.

«Это комфортно и удобно все-таки в тех населенных пунктах, где есть возможность получать доставку. В тех населенных пунктах, где пункт выдачи находится далеко или один на всю деревню, очевидно, что будут превалировать офлайн-площадки. В Москве, превалируют онлайн-площадки, также курьерская доставка стала практически бесплатной за счет объемов, которые проворачивают маркетплейсы. В большинстве городов невыгодно делать бесплатную курьерскую доставку», — добавила экономист.

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