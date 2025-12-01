Эксперт Бастрыкина опровергла слухи об отключении интернета из‑за VPN

Россиянам, использующим VPN, начали массово отключать интернет. Провайдеры усилили систему блокировок и стали ограничивать работу распространенных VPN-протоколов, включая L2TP, VLESS и Socks5, пишут телеграм-каналы. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, что ожидает российских пользователей.

Как отмечают СМИ, при обнаружении VPN операторы специально искажают DNS-настройки, из-за чего доступ к сети пропадает полностью. Пользователь может восстановить DNS вручную, однако при следующем подключении к VPN они снова будут сбиты. Эксперт Бастрыкина подчеркнула, что информация о блокировке доступа в интернет пользователям, использующим VPN, не соответствует действительности.

«Такое решение не может быть принято властями в том числе потому, что само по себе подключение VPN не нарушает закон. Если пользователь использует VPN-сервис для личных целей и не планирует ничего противозаконного, то никто не будет блокировать ему доступ в интернет намеренно. Однако нужно понимать, что сам механизм этого сервиса может приводить к сбоям», — заявила она.

Например, при активном VPN-клиенте могут измениться настройки DNS. Повторное подключение к Сети в этом случае будет возможно после исправления этих настроек, отметила специалист.

«Всегда нужно рассматривать каждый подобный случай индивидуально, и при отсутствии доступа к интернету обращаться к оператору связи за консультацией. Техническая возможность замедлять и даже блокировать доступ в интернет существует, но применяются такие меры только для борьбы с реальной угрозой безопасности. Обычным гражданам доступ в интернет могут заблокировать только по решению суда или за неуплату», — заключила Бастрыкина.

Ранее стало известно, что погода в Москве и Подмосковье в начале декабря будет далека от настоящей зимы.