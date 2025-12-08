Эксперт Мельник оценил безопасность отдыха в Таиланде на фоне боестолкновений с Камбоджей

На границе между Камбоджей и Таиландом вновь вспыхнули боестолкновения. Безопасно ли россиянам отправляться на отдых туда сейчас, в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

По его словам, россиянам безопасно отдыхать в Таиланде, несмотря на ситуацию с Камбоджей. Как напомнил специалист, в РФ есть официальные регуляторы — Минэкономразвития и Министерство иностранных дел — именно они занимаются определением безопасности региона для российских туристов.

«Как только появляется информация на сайте регулятора о том, что россиянам не рекомендуется или стоит воздержаться от поездок в Таиланд, тогда мы можем говорить о том, что россиянам не следует туда лететь и отдыхать», — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что у россиян нет причин, чтобы отказаться от отдыха в Таиланде.

«Граница Камбоджи и Таиланда находится на юге Таиланда. Максимально приближенная туристическая зона к ней — это остров Ко Чанг, на нем 100% не ведутся никакие боевые действия. В то же время Ко Чанг имеет минимальный спрос среди туристов, потому что это достаточно дорогостоящее и дальнее путешествие. Основная масса туристов, которые прибывают из России в Таиланд, находится на Пхукете, а это достаточно далеко от границы с Камбоджей. Россияне могут спокойно отдыхать и не переживать за свой отдых», — заключил Мельник.

