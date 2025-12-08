На границе между Таиландом и Камбоджей вновь вспыхнули вооруженные столкновения на фоне обострения ситуации, сообщает портал Khaosod. Хотя ранее премьеры Камбоджи и Таиланда — Хун Манет и Анутин Чарнвиракул — подписали мирное соглашение в присутствии президента США Дональда Трампа на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему мирный план Трампа по странам не работает.

По данным Reuters, погиб по меньшей мере один тайский военнослужащий, еще семеро получили ранения. Камбоджийские власти заявили о трех раненых мирных жителях. Обострение конфликта в приграничных районах двух государств началось в прошедшие выходные: каждая из сторон обвиняет другую в нарушении режима прекращения огня и наносит удары по военным объектам противника. Политолог Светов подчеркнул, что главный вывод, который можно сделать, мирный план Трампа для Таиланда и Камбоджи не работает.

«Камбоджа и Таиланд послушали Трампа, Камбоджа тут же выдвинула его на Нобелевскую премию мира, но внутренние причины конфликта не были устранены, напряжение на границе осталось», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что регион Юго-Восточной Азии — страны Камбоджа, Лаос и Таиланд — меняли собственные границы из-за войн неисчислимое количество раз.

«И весь этот клубок до сих пор не урегулирован. Трамп с легкостью говорит, что он это сделал, но ведь не забыто то обстоятельство, что, когда была Вьетнамская война, тогда Таиланд воевал вместе с американцами и поддерживал южный Вьетнам. Когда американцы втянули Камбоджу в войну, то там бомбили и заминировали территорию. В этом таиландцы тоже принимали участие, и это не забыто», — заявил политолог.

По этой причине сторонние силы не могут урегулировать такого рода конфликты, считает эксперт.

«Если бы ООН работала по-настоящему, занималась конфликтами в мире для того, чтобы их урегулировать, а не для того, чтобы одних объявить правыми, а другими виноватыми, тогда бы что-то изменилось, но я думаю, что этот конфликт будет тлеть и тлеть, время от времени вспыхивая», — выразил мнение специалист.

При этом политолог считает, что критиковать Трампа за нерешенность тех или иных конфликтов неправильно.

«Самое главное, что Трамп пытается. Такие люди, как экс-президент США Джо Байден, вообще не пытались ничего делать. Просто надо понимать, приостановив конфликт, нужно не бросать его, а дальше заниматься этими вопросами властям Камбоджи и Таиланда, а также международным организациям. Тот же Сектор Газа, в чем заслуга Трампа? Он хоть как-то остановил войну, вернулись заложники, а дальше идет трудный процесс переговоров, который может привести к разным последствиям», — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что раньше Трамп думал, что конфликт между РФ и Украиной можно решить благодаря двум телефонным звонкам — президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«А теперь он признает, что это конфликт с глубочайшими корнями и первопричинами, которые надо как-то решать. Поэтому отдадим должное Трампу в том, что он хочет урегулировать конфликт», — заключил Светов.

