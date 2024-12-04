Президенту Южной Кореи грозит импичмент: насколько это вероятно и кто придет ко власти

Общественность взбудоражило заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля о введении чрезвычайного военного положения. Об этом политик сообщил в среду, 3 декабря, но уже утром следующего дня введенные меры были отменены. Причиной стали угрозы оппозиции и парламента об импичменте. Такой исход для действующего главы государства действительно возможен, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Андрей Кортунов.

Эксперт отметил, что для проведения процедуры импичмента, согласно конституции республики, необходимо собрать две трети голосов в однопалатном южнокорейском парламенте.

«Сейчас с предложениями об импичменте выступает оппозиционная Демократическая партия, которая имеет большинство, но неквалифицированное. Поэтому многое будет зависеть от того, насколько им удастся создать многопартийную коалицию, поддерживающую идею импичмента», — заявил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Даже в самой правительственной партии «Сила народа», продолжил он, существуют разные точки зрения относительно действий президента и разное отношение к самому президенту.

Фото: [ Подмосковье сегодня ]

«Исключить формирование такой многопартийной коалиции, которая будет проводить импичмент, нельзя, но гарантировать его оппозиция тоже не может. Это будет зависеть от того, насколько президенту и его кабинету удастся сейчас минимизировать политические издержки от произошедшего. Очевидно, что это была ошибка. Президент не рассчитал свои силы и был вынужден отказаться от изначальных планов, что, конечно, будет стоить ему значительной части политического капитала», — добавил Кортунов.

Но насколько это действие спровоцирует импичмент главы государства, по словам политолога, пока сказать трудно.

«Однако вероятность, конечно, существует. И в этом случае можно предположить, что к власти придет оппозиция. То есть та демократическая партия, которая сейчас имеет большинство в парламенте», — заключил эксперт.

Ранее политолог Аграновский назвал протесты в Грузии переворотом на деньги Запада.