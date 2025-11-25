Эксперт РСТ назвала главные проблемы развития детского туризма в России

Легальные туроператоры, работающие в сфере детского отдыха, столкнулись с системными проблемами, которые ставят под удар их существование. Ключевой из них, по мнению экспертов, является неконкурентная борьба с «черным» рынком на фоне ужесточения налогового бремени.

Как заявила руководитель комитета РСТ по детскому, молодежному и семейному туризму Марина Лабутина на XXI съезде Российского союза туриндустрии, добросовестным компаниям крайне сложно соперничать с многочисленными нелегалами.

Речь идет о мелких фирмах и индивидуальных предпринимателях, которые не платят налогов и не оформляют финансовые гарантии, что позволяет им демпинговать на рынке. К этой же категории она отнесла родителей и учителей, самостоятельно организующих поездки, которые не несут ответственности за безопасность детей и обеспечивают им низкокачественный сервис.

Ситуацию усугубляет грядущее с 2026 года снижение порога доходов для уплаты НДС до 20 млн рублей. Лабутина пояснила, что это сделает большинство честных турфирм плательщиками налога, что вынудит их повысить цены и еще больше проиграть в стоимости нелегальным конкурентам. Таким образом, вместо пополнения бюджета государство может получить лишь расширение «черного» рынка.

Эксперт также отметила серьезные законодательные пробелы. По ее словам, экскурсионное обслуживание фактически выпало из правового поля закона «Об основах туристской деятельности», где отсутствуют понятия «экскурсионное бюро» и требования к организаторам.

Еще одной проблемой была названа железнодорожная перевозка детских групп, требующая оплаты билетов за три месяца до поездки, что не соответствует реальным срокам формирования групп.

Выступление Лабутиной нашло живой отклик среди коллег, которые предложили активнее вести разъяснительную работу с учителями о рисках сотрудничества с «дикими» экскурсоводами.

