Премиальный отдых в Турции сравнялся по цене с отдыхом на Мальдивах

На премиальном рынке путешествий сформировалась новая тенденция: отдых на Мальдивах больше не считается значительно более дорогим, чем отдых в топовых отелях Турции. Основатель агентства PrimeTours Александр Перепелкин сообщил « Газете.Ru », что в сегменте 5 звезд, de luxe и ultra-lux фактически сложился ценовой паритет.

По его словам, лучшие турецкие отели по стоимости уже вплотную приблизились к мальдивским. Этот процесс начался в 2024 году и к 2025-му стал устойчивым. Премиальные отели Турции больше не воспринимаются как доступная альтернатива, поскольку цены в них сопоставимы.

На фоне такого сближения вырос спрос на Мальдивы. По данным Министерства туризма островов, в 2024 году страну посетили около 201,5 тыс. россиян, а к ноябрю 2025 года этот показатель достиг 242,5 тыс. Россия по-прежнему занимает второе место по количеству приезжающих туристов. Перепелкин подчеркивает, что за одинаковую стоимость на Мальдивах путешественник получает виллу площадью 120–150 кв. м. м² и приватность, в то время как в Турции речь идет о номере площадью 30–40 кв. м.

Причиной подорожания отдыха в Турции эксперт называет экономическую ситуацию: ключевая ставка в стране держится на уровне 40% годовых, инфляция — около 32%. Из-за роста себестоимости гостиницы вынуждены повышать цены, чтобы сохранить операционную устойчивость.

Наиболее заметно подорожание ударило по сегменту de luxe и ultra-lux. Импортные продукты, техника, текстиль и алкоголь дорожают особенно быстро, что сильнее всего сказывается на лакшери-отелях.

Дополнительный фактор — сезонность. Летом цены в Турции достигают пика, в то время как на Мальдивах наступает низкий сезон. В этот период разница между направлениями практически исчезает, и многие туристы выбирают Мальдивы при одинаковой итоговой стоимости тура.

