Эксперты объяснили причины бума автодомов в России

Всего за несколько лет автодом в России совершил рывок от экзотической диковинки до популярного способа путешествий и даже постоянного жилья. О том, какие факторы подстегнули этот бум, рассказал портал 110km.ru.

Пандемия стала первым катализатором перемен. Закрытие границ и рост цен на авиабилеты заставили россиян активнее исследовать собственную страну. Туристическая инфраструктура не справлялась с наплывом желающих отдохнуть, и автодом оказался идеальным решением, дарующим свободу от расписаний, отелей и заранее спланированных маршрутов.

На фоне экономической нестабильности и инфляции дом на колесах проявил себя и как выгодная инвестиция. Несмотря на первоначальные затраты на покупку или переоборудование, такой формат отдыха в долгосрочной перспективе экономит бюджет: путешественники самостоятельно готовят еду и не тратятся на гостиницы, а стоимость топлива зачастую ниже цен на авиаперелеты.

Еще одним стимулом стало развитие инфраструктуры. Если раньше главной проблемой был дефицит оборудованных кемпингов, то сегодня по всей стране появляются стоянки с электричеством, водой и другими услугами для автотуристов. Государство также поддерживает тренд через программы кешбэка и развитие дорожной сети.

Трансформация рынка труда также внесла свой вклад. С ростом удаленной работы автодом превратился из средства для отпуска в полноценное мобильное жилье для цифровых кочевников — фрилансеров, IT-специалистов и представителей других профессий, которые могут работать из любого уголка страны.

Рынок отреагировал на спрос разнообразием предложений: от компактных кемперов на базе отечественных авто до полноценных модулей с санузлом и кухней. Популяризации тренда сильно поспособствовали соцсети и блогеры, которые делают такой формат жизни привлекательным и доступным для широкой аудитории.

Таким образом, автодом в России перестал быть просто транспортом и превратился в символ новой философии жизни, основанной на свободе, мобильности и стремлении к новым впечатлениям.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили.