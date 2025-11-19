С 1 декабря правила утильсбора меняются: что изменится на рынке авто

С 1 декабря в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщили эксперты Autonews .

Льготный сбор для физических лиц теперь действует только на машины с мощностью до 160 л. с. Для всех остальных автомобилей сбор рассчитывается по коммерческим ставкам, что увеличивает стоимость, уточнил директор «Китаяна» Артемий Тушков.

Декабрь традиционно является активным месяцем для рынка, отметил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он пояснил, что автодилеры стараются накопить автомобили до вступления новых правил, однако общий рынок останется сбалансированным.

Снижение продаж в декабре прогнозирует Андрей Терлюкевич из ГК «АвтоСпецЦентр». По его словам, активность вернется только весной 2026 года. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр подтвердил, что новые ставки утилизационного сбора приведут к росту цен. Рост коснется не только новых автомобилей, но и подержанных с двигателями свыше 2,0 л и мощностью более 160 л. с., добавил Николай Иванов из компании «Рольф».

По прогнозам Тушкова, максимальное подорожание ожидается у автомобилей с двигателями 160–250 л. с., особенно у внедорожников. Примеры роста стоимости:

Hyundai Tucson и Kia Sportage — до ₽750 тыс.

Chery Tiggo 8 Pro Max — до ₽842 тыс.

Hyundai Palisade — ₽2,1–2,3 млн

BMW X5 — до ₽2,87 млн

Из-за анонса изменений россияне стали ускоренно покупать автомобили.

Ранее российские водители назвали новые правила локализации такси «каторгой».