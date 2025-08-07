Экстренные посадки, смерть пассажиров и оружие: какие ЧП происходили с «Уральскими авиалиниями» за последние годы

Самолет «Уральских авиалиний», летящий из Домодедово в Сочи, передал код «7700», который говорит о серьезном происшествии на борту, сообщает издание Е1.ru. Это ЧП уже не первое с перевозчиком за последние годы. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Аварийная посадка

Самолет Airbus A321, выполняющий рейс Домодедово — Сочи (U6-221), передал код о серьезном происшествии на борту. Экипажем было принято решение об уходе на запасной аэродром. Самолет приземлился в Астрахани.

По итогам осмотра, были обнаружены следы задымления в одном из багажных отсеков. На данный момент авиакомпания подготавливает резервный самолет для отправки пассажиров в Сочи.

Утеря багажа с огнестрельным оружием

В конце лета 2023 года «Уральские авиалинии» столкнулись с инцидентом: при перелете был утерян багаж сотрудника полиции, содержащий пистолет Макарова и укороченный автомат Калашникова. Оружие, к счастью, обнаружили в Москве и вернули владельцу, однако причины его попадания в другой город выясняются.

Фото: [ пресс-служба МВД ]

Помимо этого, авиакомпания запомнилась скандалом, связанным с сотрудником по имени Ильдар Латыпов, который отличался хамским отношением к пассажирам во время досмотра багажа. Сообщалось о случаях, когда пассажирам отказывали в провозе багажа, несмотря на соблюдение всех норм.

Реакция «Уральских авиалиний» на поведение сотрудника вызвала общественное возмущение. По слухам, компания планировала извлечь выгоду из скандальной известности Латыпова, выпустив мерч с его изображением и даже предлагая услугу «личного досмотра» от него. В настоящее время, как сообщается, «Уральские авиалинии» уволили сотрудника.

Смерть на борту

Смерть пассажиров на борту самолета — редкое, но все же случающееся явление, как правило, связанное с хроническими заболеваниями, особенно сердечными проблемами. В 2014 году на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Хургады в Калининград, скончался пассажир из-за проблем с сердцем. В тот же день священникам было отказано в провозе иконы на борту из-за жалобы пассажира бизнес-класса.

Фото: [ istockphoto.com ]

В апреле 2015 года в самолете, летевшем из Москвы в Нальчик, умер мужчина, страдавший онкологическим заболеванием. Еще один из инцидентов произошел 1 июня 2023 года — на борту самолета, выполнявшего рейс из Сочи, за 25 минут до посадки скончалась женщина в возрасте 45 лет.

Постоянные экстренные посадки

За последнее десятилетие самолеты «Уральских авиалиний» неоднократно совершали экстренные посадки в различных аэропортах России. Один из инцидентов, произошедший практически в ту же дату, что и аварийная посадка 2023 года, случился под Новосибирском в 2013 году из-за проблем с гидросистемой. В 2015 году самолет, вылетевший из Екатеринбурга, не смог набрать высоту из-за технической неисправности системы забора шасси и вернулся в аэропорт.

Помимо экстренных посадок, самолеты «Уральских авиалиний» несколько раз выкатывались за пределы взлетно-посадочной полосы. Такие случаи происходили в Ростове-на-Дону (2013), Домодедово (2013 и 2014) и Краснодаре (2015). Причины выкатывания обычно связаны с ошибками в расчетах пилотов относительно веса и скорости самолета, а также с учетом погодных условий.

Ранее стало известно, что переговоры Трампа и Путина коснуться воздушного пространства.