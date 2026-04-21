«Электромобили победили ДВС»: Honda сворачивает производство в Китае, не выдержав конкуренции с местными брендами

Японский автопроизводитель Honda Motor, ранее покинувший российский рынок, готовится к значительному сокращению своего присутствия в Китае. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух осведомленных источника, компания намерена с июня 2026 года начать закрытие заводов, выпускающих автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что приведет к двукратному падению объемов производства бензиновых моделей в стране.

По информации инсайдеров, первым прекратит работу один из заводов совместного предприятия Honda с Guangzhou Automobile Group. Ожидается, что в 2027 году закроется еще одно предприятие — на этот раз в рамках партнерства с Dongfeng Motor Group. Сама Honda отказалась от официальных комментариев, не подтверждая, но и не опровергая данную информацию.

Причиной столь радикальных мер называется резкое усиление конкуренции со стороны местных китайских брендов, которые стремительно захватывают рынок электромобилей. В настоящее время Honda располагает в Китае шестью сборочными площадками, действующими в рамках двух совместных предприятий. Каждое из них имеет по два завода, способных ежегодно выпускать до 240 тысяч бензиновых автомобилей, а также по одному предприятию, специализирующемуся на производстве электрокаров.

Если информация о закрытии заводов подтвердится, совокупные мощности Honda по выпуску автомобилей с ДВС в Китае сократятся вдвое — с 960 тысяч до 480 тысяч единиц в год. В результате общая производственная мощность компании в стране упадет примерно с 1,2 миллиона до 720 тысяч автомобилей в год.