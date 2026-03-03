Электроотопление за счет мецената: как Бодайбо пережил ледяной апокалипсис

Когда в Бодайбо из-за перемерзания водовода встали котельные и 196 жилых домов вместе с двумя школами оказались в ледяном плену при минус сорока, стало ясно: ждать у моря погоды некогда. Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» не стал дожидаться, пока бюрократическая машина раскочегарится, и взял ситуацию в свои руки, пишет «Байкал24».

Оперативно в город доставили 250 обогревателей, два километра кабеля, распределительные щиты, счетчики и все необходимое, чтобы перевести дома на временное электроотопление. Специалисты смонтировали усиленную проводку, способную выдержать нагрузку без риска возгорания. Работы закончили на сутки раньше запланированного срока.

Но «Вольное Дело» пошло дальше. Фонд не просто дал людям возможность греть дома — он взял на себя оплату счетов за электроэнергию на весь период, пока централизованное теплоснабжение не будет полностью восстановлено. А для семей с детьми, переживших этот кошмар, организовали двухнедельный отдых в санатории Братска на весенних каникулах: с экскурсиями, спортом и оздоровительными процедурами.

Это не первый случай, когда фонд Дерипаска приходит на помощь иркутянам в часы ЧС. В пандемию построили ковидные госпитали в Тайшете, Братске и Шелехове. В 2024-м после пожаров в Братском районе поддержали погорельцев деньгами, лекарствами и гуманитаркой. В Бодайбо, похоже, сработали по тому же принципу: если система дала сбой, бизнес подставляет плечо.