Эминем станет дедушкой: стало известно, кто родится у дочери американского рэпера

Дочь американского рэпера Эминема, 28-летняя Хэйли Джейд Скотт, опубликовала в Instagram* пост, в котором призналась, что ждет ребенка. Таролог Инна Алексеева (Мишина) предсказала , что у Эминема родится внук.

По ее словам, дочка рэпера находится на сроке от 8 до 12 недель беременности. Сама Скотт призналась, что малыш должен появиться на свет в 2025 году.

Карты Таро показали Алексеевой, что внук Эминема будет любить музыку и, вероятнее всего, пойдет по стопам дедушки. Мальчик вырастет спокойным, душой компании, трудолюбивым, рациональным, будет брать советы у старших. На пути ему будут сопутствовать богатство, успех, процветание и слава.

«Человек будет с характером. Ребенок будет привязан к маме, к семье. Мальчик вырастет здоровым, без зависимостей», — отметила эзотерик.

Экстрасенс добавила, что этот ребенок — долгожданный для семьи и даже «выстраданный».

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