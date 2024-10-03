Бузова действительно пойдет под венец: раскрыт секрет нового поклонника Ольги Бузовой

Самая известная женщина России Ольга Бузова заинтриговала поклонников новыми фотографиями, которые подписала фразой: «идеальное утро невесты». Певица и телеведущая действительно уже не первый месяц намекает своей аудитории о появлении возлюбленного, возможной скорой беременности, а теперь и свадьбы.

Увидит страна Ольгу Бузову снова замужем или же это очередной пиар-ход? Об этом «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Марианна Абравитова. По ее словам, если бы Ольга была невестой, это утро действительно было бы для нее идеальным, но пока это всего лишь абстрактное утро, которое она решила так назвать.

«Поклонник действительно есть, их даже больше, чем один — тайные и явные, но в ближайшее время свадьбу нам ждать не стоит, потому что это не те поклонники, за которых она вышла бы замуж. Но почему бы не создавать некую интригу, завесу тайны и не привлекать к себе внимание с помощью таких поклонников?» — пояснила эзотерик.

Таролог подчеркнула, что не видит Ольгу влюбленной, а также мужчин рядом с ней, с которыми она действительно хотела бы пойти под венец.

«Она пойдет, но точно не с теми, кто сейчас рядом. Ее окружают разные мужчины — ее возраста, молодые и совсем молодые, но не те, кто старше ее. Ольга эстет в плане мужской красоты. Она любит подтянутых и достаточно юных, по крайне мере не старше себя. Все они из разных сфер, но в основном это бизнес и шоу-бизнес. Я не вижу рядом с ней чиновника, медика или педагога. В основном это свободные и креативные энергии», — заключила таролог.

Ранее эзотерик раскрыла интригу о возможной беременности Ольги Бузовой.