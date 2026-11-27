«Спартак» проиграл «Оренбургу» из-за чудовищной ошибки: Карседо не стал винить никого из игроков
Тренер «Спартака» Карседо не стал обсуждать нелепую ошибку в игре с «Оренбургом»
Фото: [Ренат Голыбин/ФК «Оренбург»]
В заключительном туре Пути РПЛ Кубка России «Спартак» на выезде проиграл «Оренбургу» со счетом 0:1. Единственный гол красно-белые пропустили после чудовищной несогласованности защитников и голкипера.
На 66-й минуте Александер Джику выполнил передачу назад. Она адресовалась Срджану Бабичу, но серб жестом предложил сыграть этот мяч голкиперу Александру Максименко. В итоге полузащитник «Оренбурга» Ренат Голыбин подхватил оказавшийся бесхозным мяч и перекинул его через Максименко.
Главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо после матча попросили объяснить природу нелепой ошибки.
«Мы никогда никого не делаем виноватым. Должны быть лучше как команда», — сказал испанский специалист.
«Спартак» и «Оренбург» набрали по 13 очков в группе А. Красно-белые остались на первом месте по результатам личных встреч (в первом матче они разгромили уральцев со счетом 5:1). В 1/4 финала Пути РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Оренбургу» предстоит противостояние с «Ростовом».