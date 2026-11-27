Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла на дороге Ивдель — граница ХМАО в Свердловской области. В результате столкновения погибли три человека, еще одна женщина пострадала. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 63-летний водитель «Лады Гранты» направлялся в сторону Югорска. Мужчина не учел дорожные условия при выборе скорости, потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с Ford Focus, за рулем которого находилась 51-летняя женщина.

От полученных травм на месте происшествия скончались водитель «Лады» и две его пассажирки в возрасте 55 и 61 года. Все трое были жителями Курганской области.

Водитель Ford Focus, проживающая в городе Пелым, получила травмы. Бригада скорой помощи доставила ее в центральную районную больницу Ивделя.

По факту аварии проводится расследование. На месте столкновения сотрудники правоохранительных органов выполнили необходимые процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что после ДТП со студентами и лосем в Волоколамске усилили профилактику аварий.